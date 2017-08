Burkina Faso: Développement local - Yargatenga reçoit du matériel sanitaire

Le Rotary club Ouagadougou Millenium et celui de Lyon ont remis du matériel sanitaire à la commune de Yargatenga. La réception du don a eu lieu, le samedi 5 août 2017 à Ouagadougou.

Des bacs à ordures, du matériel d'animation et de sensibilisation, de dispositif d'assainissement, des charrettes, brouettes pour aider les femmes à développer la maraîcher culture et un dispositif de lave-mains pour les élèves. C'est le don du Rotary club Ouagadougou Millenium en collaboration celui de Lyon en France à la commune rurale de Yargatenga. Ce dernier a été réceptionné, le samedi 5 août 2017, à Ouagadougou. Il est estimé à 5 millions de F CFA. « Nous sommes partis d'un constat dans la commune de Yargatenga, relatif au problème d'accès, à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement et au problème de pauvreté de la population et précisément la population féminine », a justifié la directrice pays de la direction Aide et Action Burkina, Rosine Traoré. Le maire de la commune de Yargatenga, Marcel Diessongo a remercié les donateurs pour leur action salvatrice.

A l'entendre, l'un des combats de sa municipalité est l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous. « Nous allons avec ces dons faire la sensibilisation de la population pour qu'elle s'approprie les vertus de ce don », a-t-il affirmé. Pour le bien-être des populations, les donateurs ont mis en place le projet « action commune » à Yargatenga. Ce dernier est financé à 20 millions de F CFA par le Rotary Club Ouagadougou Millenium, le Rotary club de Lyon, la fondation du Rotary et l'ONG Aide et action. Il vise à améliorer les conditions de vie des populations en apportant une réponse à la problématique d'accès des villages à l'eau potable et à l'assainissement.

A cet effet, des campagnes de sensibilisation ont été organisées au profit des élèves sur l'utilisation et l'entretien des toilettes. Des maçons ont été formés au sein des villages pour faciliter la construction des latrines familiales à moindre coût. Aussi, les femmes ont bénéficié de formations afin d'améliorer leurs cultures maraîchères. « Le projet doit permettre d'améliorer l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement dans trois écoles dans la commune de Yargatenga, mais aussi améliorer l'accès aux services financiers des femmes et des jeunes des trois villages de ladite commune », a expliqué les initiateurs du projet.