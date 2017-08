Burkina Faso: Enquête sur la gestion du compte 49

Le tabac constitue l'un des facteurs les plus négatifs sur la santé. L'épidémie de tabac tue… Plus »

« Chaque fois qu'on verbalise quelqu'un, il y a une somme qu'il paie. 80% de cette somme va dans le budget de l'Etat et 20% revient à la DGPN. Il en est de même des taxes de péage dont 1,5% est destiné à l'alimentation du compte 49 », a éclairci l'inspecteur. Pour lui, il est essentiel d'expliquer aux agents à combien s'élève ce fonds et à quoi il est utilisé. Et ce, a-t-il poursuivi, afin d' « éviter que les uns et les autres ne succombent à la tentation de se laisser corrompre tout simplement parce qu'ils ignorent que cet argent est utilisé pour les mettre dans de bonnes conditions de travail ».

Pour preuve, il a indiqué qu'en 2014, la DGPN a bénéficié de 58 marchés d'un montant de plus de 193 millions de F CFA pendant que les directions déconcentrées se sont contentées de deux marchés d'environ 2 millions de F CFA. Il a donc recommandé qu'il y ait plus d'équité à ce niveau pour que tous les services puissent bien fonctionner. Par ailleurs, l'enquête a noté une insuffisance de communication sur le fonds constitué, à ses dires, d'amendes forfaitaires.

De façon générale, aucun cas de malversations n'a été constaté, selon l'inspecteur général, Saïdou Zétiyenga. Toutefois, il a relevé un déséquilibre dans la répartition du fonds. « La plus grande partie des ressources de ce compte, soit plus de 85%, est utilisée au profit des services centraux notamment la DGPN au détriment des services déconcentrés qui n'ont droit qu'à moins de 15% des ressources », a-t-il fait savoir.

