Burkina Faso: Pari mutuel urbain

La Loterie nationale burkinabè (LONAB), a remis, le mardi 8 août 2017 à Ouagadougou, des lots à quatre heureux gagnants. Hervé Kambiré, cultivateur, s'en sort avec le super lot de 50 635 000 FCFA.

Le cercle des millionnaires s'est agrandi. En effet, la Loterie nationale burkinabè (LONAB) a fait quatre heureux gagnants qui sont repartis chez eux avec des millions de FCFA. Il s'agit de Mahamady Soro, de Xavier Gagré qui ont remporté 9 994 500 FCFA chacun et de Benoit Sawadogo qui est le gagnant de 10 004 000 FCFA. Ils ont tous joué au 4+1 du 30 juillet 2017 et ont gagné. Le plus heureux du jour est Hervé Kambiré.

Ayant misé seulement 600 FCFA au 4+1 du 23 juillet dernier, il devient millionnaire avec à son compte, 50 635 000 FCFA. Très fier, le chèque en main, le jeune Hervé est un habitué du Pari mutuel urbain (PMU). « J'ai l'habitude de parier. Je gagne souvent des sommes qui vont de 50 000 à 100 000 FCFA, mais je n'ai jamais rêvé être un millionnaire de la LONAB », a-t-il confié et en rassurant que son argent sera investi dans des projets, surtout dans l'immobilier. « Je vais construire des célibateriums qui pourront me rapporter dans l'avenir », a-t-il promis. L'heureux gagnant invite les Burkinabè à faire confiance à la LONAB mais en jouant responsable. « Je n'ai jamais misé plus de 600 FCFA mais voilà qu'aujourd'hui je suis le plus content », a-t-il dit.

Le directeur général de la Nationale des jeux de hasard, Simon Tarnagda, a, lui aussi, exprimé sa joie, celle de faire des millionnaires. « Acheter les produits de la LONAB, c'est tenter sa chance, c'est faire intervenir le hasard dans sa vie. La LONAB peut changer le parcours d'une vie pour peu qu'on sache gérer son gain », a-t-il lancé. Il a exhorté les gagnants à une gestion efficiente de leur argent, car a-t-il dit : « Le plus important, ce n'est pas de gagner mais de savoir gérer. Il faut que les gagnants, au soir de leur vie, puissent raconter à leurs enfants qu'ils sont devenus importants parce qu'ils ont remporté des gros lots au PMU qui leur ont permis de réaliser telle ou telle chose », a-t-il indiqué. Il a invité les gagnants qui désirent entreprendre à se référer à la Maison de l'entreprise du Burkina Faso (MEBF), partenaire de la LONAB, pour avoir des conseils avisés en vue de faire prospérer leurs activités.