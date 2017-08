Burkina Faso: Initiative ABE 2017 - Trois jeunes Burkinabè à former au Japon

L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), a organisé, le mardi 8 août 2017 à Ouagadougou, la cérémonie des lauréats 2017 pour le Burkina Faso du programme African business education initiative for youth (Initiative ABE). Au nombre de trois, les « heureux élus » suivront deux ans de formation dans des universités japonaises de leur choix et effectueront un an de stage dans des entreprises nipponnes.

Après deux lauréats en 2015 et huit en 2016, le programme African business education initiative for youth (Initiative ABE) a choisi trois lauréats burkinabè au titre de l'année 2017. Il s'agit de Lacina Zina, informaticien à l'Agence nationale de promotion des technologies de l'information et de la communication (ANPTIC), Lionel Sandamba, titulaire d'un Master en mangement du Centre africain des hautes études en management (CESAG) et de Néthone Samba, ingénieur d'agriculture au ministère en charge de l'agriculture.

A travers l'Initiative ABE, ils prendront des cours en Master dans les grandes universités du Japon et effectueront des stages au sein des entreprises nipponnes dans le cadre de leur formation. Cela, en vue de renforcer leurs capacités dans leurs domaines respectifs afin d'être outillés pour participer au développement industriel du Burkina Faso.

Ainsi, Lacina Zina compte se spécialiser afin de pouvoir informatiser le système sanitaire burkinabè et réduire, de ce fait, les erreurs médicales et, partant, le taux de mortalité. Pour sa part, Lionel Sandamba ambitionne de faire un Master en relations internationales et Néthone Samba, en agronomie. Ce dernier projette de devenir un formateur en horticulture et conduire des recherches en culture maraîchère sous serre. Ces trois lauréats ont été officiellement présentés, le mardi 8 août 2017 à Ouagadougou.

De la présentation du programme Initiative ABE, faite par Adiza Véronique Traoré de la JICA, on retient que « Initiative ABE » est un plan stratégique du gouvernement japonais, lancé par le Premier ministre Shinzo Abe en 2013 lors de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD V) à Yokohama. Le programme offre des possibilités de formation aux acteurs des services publics, des entreprises privées et des structures académiques, dans des domaines telles l'ingénierie, l'agriculture, l'économie, l'industrie dans les universités japonaises.

Un partenariat gagnant-gagnant

A ce jour, 58 universités du Japon participent à l'Initiative avec 114 cours et 94 sociétés japonaises y sont également associées. A terme, il vise la formation de jeunes compétents, non seulement capables de contribuer efficacement au développement des pays africains, mais aussi capables de faciliter l'intégration des entreprises japonaises dans les activités économiques en Afrique. Selon l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Tamotsu Ikezaki, le Programme dont l'objectif initial était de former 1000 jeunes Africains en cinq ans, permettra en fin de compte, de former plus du millier, parce que la période du programme a été prolongée de deux années. « Les cadres qui seront produits à travers ce programme seront outillés pour participer efficacement au développement des industries burkinabè.

Par ailleurs, ils vont participer au renforcement des relations économiques entre le secteur privé du Japon et du Burkina Faso », a-t-il ajouté. Aux trois lauréats, le diplomate nippon a expliqué qu'ils doivent déjà se comporter comme des ambassadeurs de leur pays au Japon, avec pour mission de contribuer au renforcement de l'amitié entre les deux peuples et au développement du Burkina Faso avec des idées nouvelles et des projets innovants.

Pour sa part, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Dieudonné Sougouri, s'est réjoui que le Burkina Faso ait bénéficié de ce Programme qui contribue à renforcer les capacités des acteurs de son développement. Il a ainsi exhorté les lauréats à faire preuve de sérieux, de courage et d'abnégation tout au long de leur formation afin de mériter la confiance du Japon et de hisser haut le drapeau burkinabè par leurs performances intellectuelles dans ces universités japonaises.