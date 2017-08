Burkina Faso: Vacance sport 2017

Débuté le 16 juillet dernier, le tournoi maracana, vacance Sport 2017, organisé par le "prince de Kalsaka", a pris fin, le dimanche 6 août 2017 par le sacre de Kilimajaro FC.

Comme pour paraphraser ce dicton de la bible qui dit que « les premiers seront les derniers et les derniers, les premiers », Kilimajaro FC est monté sur la première marche du podium du tournoi maracana, vacance Sport 2017, organisé par le "prince de Kalsaka" le dimanche 6 août 2017.

En effet, battu 2 buts à 0 lors du match d'ouverture par Team 226, Kilimajaro FC a puisé dans ses dernières ressources lors de l'ultime rencontre, pour venir à bout de l'équipe de Futures Stars. Pourtant, c'est ce dernier qui a commencé le match sur des chapeaux de roue. A la 15e mn, ils ont trouvé le montant droit des buts de Kilimajaro FC. Comme une réponse du berger à la bergère, Kilimajaro FC, sur une balle bien orchestrée en milieu de terrain, trouve aussi à son tour le montant droit à la 18e mn.

La pause intervient sur le score de 0 but partout. A la reprise des 20 dernières minutes, la rencontre gagne en rythme. Les actions fusent de part et d'autre. A la 36e mn, sur une action collective, Yacouba Séni de Kilimajaro FC, met la balle au fond des filets de Futures Stars. C'est la course à l'égalisation qui commence. Futures Stars multiplie les actions de but, mais la défense de Kilimajaro FC reste imperméable. Et c'est sur ce score de 1 à 0 que l'arbitre a mis fin à la rencontre.

Le promoteur, Salifou Ouédraogo, n'a pas caché sa satisfaction. «Je me réjouis que la compétition se termine sans incident, qu'il n'y ait pas de blesser grave, que la population ait compris l'intérêt de l'organisation du tournoi et qu'elle se soit mobilisée pour nous soutenir », a-t-il indiqué.

Le patron de la cérémonie, le ministre en charge de la jeunesse, Smaïla Ouédraogo a souhaité que cette première édition fasse appel à d'autres pour permettre aux jeunes de se retrouver, d'échanger et surtout de communier avec les anciens. Le match de classement qui a opposé Débrouillé Arrivé à Wapassi FC, a tourné à l'avantage de Wapassi FC, sur le score de 1 but à 0. Les trois premières équipes ont reçu des lots composés de ballons, de maillots et des sommes d'argent.