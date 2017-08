Cameroun: Propriété intellectuelle - La feuille de route de Denis Bohoussou

Le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, le ministre des Sports et de l'Education physique, Pierre… Plus »

« Nous sommes dans un environnement très concurrentiel où seuls les offices les plus performants peuvent attirer des investisseurs et des déposants », a souligné Denis Bohoussou. D'où son ambition d'accélérer la modernisation de l'OAPI, à travers « la dématérialisation des demandes, l'amélioration de la qualité de services rendus ». Il pense même engager l'organisation dans un processus de certification qualité. Pour ce qui est de l'utilisation de la propriété intellectuelle par les Etats membres, il s'agira de faire en sorte que ce concept ait véritablement trouvé sa place dans le développement économique.

Deux axes vont soutenir l'action de Denis Bouhoussou à la tête de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) : la gouvernance et l'utilisation plus accrue de la propriété intellectuelle par les pays membres. Cette feuille de route, le nouveau DG l'a dévoilée au cours de son installation récemment à Yaoundé, en présence du ministre Ernest Ngwaboubou, de l'Industrie, des Mines et du Développement technologique, administrateur de l'OAPI pour le Cameroun.

