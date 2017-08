Cameroun: Etablissements clandestins - Des résistances qui perdurent

L'appât du gain pousse des affairistes à ouvrir illégalement en ce moment même des établissements dont la fermeture a déjà été décidée.

Le secteur de l'éducation et de la formation de la jeunesse est infesté de personnes sans foi ni loi, préoccupées essentiellement par la collecte des frais de scolarité que les parents vont payer quand les écoliers vont retourner dans les salles de classe. C'est ainsi que les promoteurs de certains établissements scolaires ou de formation privés brillent par l'inobservation répétée des dispositions légales et réglementaires en matière de création et d'ouverture. Certains refusent manifestement de se plier au processus d'obtention des autorisations, comme s'ils n'avaient que faire des formalités légales de création et d'ouverture en vigueur.

Au moment où on se rapproche de la rentrée scolaire 2017/2018 prévue le 4 septembre 2017, les responsables du ministère des Enseignements secondaires ont décidé de mettre hors d'état de nuire ceux qui fonctionnent en marge de la loi. Car ils sont nombreux, les promoteurs véreux qui se servent de la rentrée scolaire pour assouvir leur soif de richesse. Sur le dos, hélas, des parents ou des élèves peu avisés qui ne vont pas découvrir à temps leur supercherie. Dans le passé, on a constaté que lorsque les frais d'inscription sont payés, il devient difficile de les récupérer quand on découvre que les établissements qui les ont perçus opèrent dans la clandestinité. D'où les arrêtés signés le 26 juillet 2017 par le ministre des Enseignements secondaires, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, portant, entre autres, fermeture des établissements scolaires privés concernés.

Ces décisions ont été prises plus d'un mois avant la rentrée afin que nul n'en ignore. Autrement dit, la liste noire des établissements privés étant désormais connue, il faut tout simplement en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Concrètement, il faut éviter d'inscrire les élèves dans ces collèges qui ont été sanctionnés sur la base des rapports des missions de repérage, d'identification et de suivi-évaluation de la Brigade de contrôle des établissements privés d'enseignement secondaire. Au cours des descentes sur le terrain, les contrôleurs ont relevé diverses infractions à la réglementation. Au MINESEC, on annonce la liquidation de certains de ces établissements, conformément aux lois et règlements en vigueur.