Ile Maurice: Bénarès - Mamzel Naz, une plage pas encore denudée

Plutôt méconnue, la plage de Mamzel Naz porte bien son nom. Digne d'une demoiselle qui se respecte, sa beauté ne s'offre pas facilement à la vue. Elle est bien cachée, au fond du village de Bénarès, derrière un épais rideau de verdure. Celui qui voudrait la contempler devra donc la mériter.

En effet, pour accéder à la plage de Mamzel Naz, il faut oublier la voiture et se préparer à une marche à travers des chemins rocailleux et champs de canne et de bananes. Si personne dans le village de Bénarès ne peut dire avec certitude d'où cette plage retirée tient son nom, ils sont nombreux, par contre, à évoquer le lien avec sir Virgile Naz. En effet, le château de Bénarès était sa maison d'été dans les années 1800. «Ses filles allaient sans doute se baigner dans ce coin discret et éloigné, histoire d'être loin des regards indiscrets», laisse échapper un villageois.

Nous nous lançons donc à l'assaut de la plage pas du tout naze. Une partie du chemin après l'ancienne sucrerie du village, dont l'histoire est étroitement liée à la canne à sucre, est carrossable. Cependant, vers la fin des champs de canne, c'est à pied qu'il faut continuer. Un sentier de terre descend vers un mince ruisseau dont les berges sont en partie plantées de «karo banann», alors que l'eau fournit le milieu idéal pour les «sonz». Nous remontons une pente rocheuse avant de tomber dans une forêt de filaos. Là, c'est un tapis de branches et de feuilles de filaos qui s'écrase sous nos pas. Droit devant : la falaise et la mer rugissante dont le bleu perce à travers la verdure des buissons et des arbres. En effet, dans cette partie du Sud, il n'y pas de récif pour atténuer la force de l'océan.

Finalement, parmi le tumulte des vagues qui s'écrasent sur les rochers se dévoile Mamzel Naz. Vu de près, c'est un coin de plage où le sable fin et l'eau cristalline, qui prend différentes nuances de bleu, offrent un paysage magnifique. Dans cet espace la nature conserve ses droits et reste encore sauvage. Dépaysement total garanti. Ce qui nous fait dire que Mamzel Naz vaut grandement le détour.