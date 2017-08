Cameroun: Etablissements scolaires clandestins - La guerre est déclarée

Dans la région du Sud-Ouest voisine, Unique Bilingual Compréhensive College et Spotlight Compréhensive College ont entre autres été clos dans le département du Fako. 11 autres établissements ont également été fermés par leurs promoteurs dans les régions du Centre et de l'Ouest.

Dans le département du Moungo, région du Littoral cette fois, Evange Bilingual secondary school, Excellent Bilingual College, Senseman International Bilingual college resteront silencieux à la rentrée. A Ngaoundéré, le collège Yves Plumey est sur la liste noire. A l'Est, le collège bilingue St Gabriel de Bertoua et le collège bilingue de l'excellence du Haut-Nyong sont à éviter par les parents.

Tout comme Christ Winners College de Mbankolo. Dans la Mefou-et-Afamba, le collège bilingue Mylema a été fermé pour fonctionnement sans arrêté, dans un cadre non réglementaire et très dangereux. Green Hills Academy High school au quartier Damase, le collège père Mathieu du côté d'Ekoumdoum, le collège privé Nelson Mandela à Minboman ont été fermés.

Tous ceux, ou presque, qui fonctionnaient sans observer les dispositions légales et réglementaires en matière de création et d'ouverture d'établissements privés au Cameroun, sont restés sur le carreau. Dans le Centre, une vingtaine de structures a été épinglée. Royal College of Technology situé au carrefour Obili à Yaoundé est inscrit sur la décision du ministre.

