Le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, le ministre des Sports et de l'Education physique, Pierre… Plus »

11. Entretenir avec les acteurs du domaine du sport une relation assurant l'implication constructive de l'Etat dans l'organisation et le bon fonctionnement des diverses fédérations et organisations sportives

9. Instaurer dans les chefs-lieux des départements, à travers les contrats Etat-Commune, des Fédérations Sportives Départementales subventionnées. Ces dernières auront l'obligation de créer et d'entretenir des équipes départementales dans les quatre disciplines ci-après au minimum : athlétisme, basketball, football et handball

1. Renforcer l'enseignement et la pratique du sport en milieux scolaire et universitaire

