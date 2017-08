Congo-Kinshasa: Division 1 - La Fécofa n'a pas relégué le FC Renaissance du Congo

La Fédération congolaise de football association (Fécofa) a accordé une seconde chance au FC Renaissance du Congo, cassant la décision de relégation de la Ligue nationale de football (Linafoot) à l'encontre de ce club dont les supporters se sont illustrés par des troubles.

Le FC Renaissance du Congo disputera le championnat national de football. Le club orange a été maintenu à la Linafoot par la Fécofa sur la base d'un acte d'un engagement. Rappelons que le comité de gestion de la Linafoot avait pris la mesure d'exclure ce club né en 2014 de la scission d'avec le Daring Club Motema Pembe (DCMP). En fait, la Ligue l'a relégué en division inférieure à la suite des violences perpétrées par ses supporters en juin dernier lors du match retour du Play-Off de la 22e édition du championnat national de football.

Les supporters se sont distingués dans la barbarie et le vandalisme. Et c'était une récidive après déjà des avertissements lancés à l'endroit des dirigeants du club sur l'indiscipline et le manque de fair-play et de sportivité de supporters du club orange. Et la Linafoot avait été bien plus qu'intransigeante, jusqu'à outrepasser ses prérogatives ; l'instance organisatrice du championnat national de football n'a pas, du tout, qualité de sanctionner un club jusqu'à la relégation, d'autant plus que cette sanction ne figure pas dans le barème des sanctions de la Fédération congolaise de football.

Le club a écopé des forfaits pour ses trois dernières rencontres du Play-Off de la Division 1. Et naturellement, le FC Renaissance du Congo, tuteuré par l'évêque pasteur Pascal Mukuna et l'ancien dirigeant du DCMP Antoine Musanganya, est allé en évocation à la Fécofa afin de récuser la mesure de relégation. L'instance faîtière du football national a favorablement répondu à la lettre de clémence introduite par le club renais, qui est maintenu à la Linafoot, mais sous condition de la signature d'un acte d'engagement dans lequel les dirigeants promettent que les supporters ne vont plus répéter le comportement malsain et violent qui a emmené l'organisateur du championnat national de football à prendre la décision de relégation.