Cameroun: Guerre contre Boko Haram - Déjà 2000 morts au pays

Depuis le début des activités de la secte islamiste sur le territoire du Cameroun, déjà 2000 camerounais sont tombes sous leurs balles.Il ne se passe plus une semaine sans qu'on ne dénombre des victimes des attaques de Boko haram.

Cette secte contre qui le Cameroun est en guerre depuis désormais quelques années a changé de mode opératoire en laissant le champ de guerre ou les troupes camerounaises leur ont causé de nombreuses pertes pour s'infiltrer dans la population en y recrutant des kamikazes et procéder actuellement par des attentas.

Depuis ce changement de modus opérande les pertes du coté camerounais ont augmenté et il est devenu plus difficile de combattre cet ennemi. Du coté du Cameroun on ne semble pas très conscient des dégâts causé par cette secte.

Voila pourquoi nos confrères du journal l'œil du sahel ont tenu à décompter le nombre de morts directement liés à la secte islamique. Ils sont donc 2000 les compatriotes tombés sous les balles de Boko haram sans compter les blessés graves quand on sait que de nombreuses victimes y ont perdu des membres de leur corps.

Ce bilan vient donc mettre la puce à l'oreille aux camerounais et au gouvernement du Cameroun qui avait déclaré par la vois de son porte parole en 2015 que la guère contre Boko haram n'es plus qu'une histoire de semaine pourtant, au jour d'aujourd'hui des camerounais continuent à perdre leur vies a cause de boko haram.

Il est quand même a remarquer que 2000 morts c'est assez grave pour être évoqué. Histoire de susciter un réel réveil face à cette situation que nous croyons terminée.