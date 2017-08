Seule la justice est compétente à ordonner la restriction ou non d'accès à l'internet pour… Plus »

Tout en réaffirmant son attachement au respect de la Constitution et des droits humains qui garantissent le droit à l'information, la MILRDC pense qu'il s'agit là d'une entrave au travail journalistique dans son ensemble et une privation de droits d'accès à l'information. Dossier à suivre.

Ce n'est pas la première fois que l'autorité de régulation recourt à ces genres de pratiques qui privent de nombreux concitoyens de leur droit à l'information. Du côté des utilisateurs, la grogne gagne de plus en plus les esprits face à ce qui passe pour une démarche antidémocratique.

De nombreux internautes ont, en effet, constaté des perturbations dans la transmission des données via les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, Viber, Google+, Skype, Tagged, Badoo, Myspace, Youtube, Buzznet, Meetup Snapfish, Imo et autres étaient inopérants pendant de longues heures.

