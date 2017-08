L'AC Colombe-Royal football féminin et le Football club La Source-AC Léopards : telles sont les affiches des demi-finales de la Coupe du Congo dames qui se disputeront ce mercredi au stade Alphonse-Massamba-Débat. L'enjeu : deux tickets pour la finale prévue pour le 13 août à Kintélé.

De toutes les deux affiches, la deuxième demi-finale sera la plus attendue. Les deux formations les plus titrées du football féminin avaient l'habitude de se croiser en finale. Et l'an dernier à Madingou l'Ac Léopards est revenu à la hauteur de son adversaire (5 trophées) en lui imposant une défaite de (2-0).

AC Léopards dames est la seule formation à remporter la coupe nationale pour la 5e fois d'affilée dont quatre devant le Fc La Source (2012, 2013, 2014 et 2016) et une fois contre l'Ac Colombe en 2015. Son adversaire, quant à lui, a aussi le même palmarès(2002, 2003, 2006,2007 et 2009). L'une des deux formations se dirigera vers un sixième succès.

La première demi-finale opposera l'Ac Colombe vainqueur de l'épreuve à trois reprises (2001, 2005 et 2009) face à l'inexpérimentée Royal football féminin. Ce qui est sûr, le 13 août, à Kintélé, la finale de la Coupe du Congo dames aura une nouvelle affiche.