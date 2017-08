L'ARSTM est devenue 30 ans après un centre d'excellence et une actrice majeure au cœur des enjeux maritimes africains et mondiaux. Près de 8 000 cadres de plusieurs nationalités y ont déjà été formés.

Pour leur contribution à l'auréole de l'Académie, l'enthousiasme et l'engagement mis pour son rayonnement, plusieurs personnalités du monde portuaire et maritime ont reçu des distinctions.

Et d'ajouter que l'avenir de l'Académie s'annonce promoteur. Il s'agit maintenant de trouver les stratégies idoines pour mieux contribuer à l'économie bleue prospère en Afrique. Le défilé des élèves méritants, le baptême de la promotion sortante et le passage de la barre ont été les autres temps forts de ces festivités.

Dans son intervention, le ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, après avoir fait un aperçu de l'environnement maritime et portuaire africain, a félicité la promotion sortante dite promotion Denis Sassou N'Guesso, dont le choix est un signe de la reconnaissance des actions entreprises par la République du Congo en faveur de la promotion et du développement de l'ARSTM.

En effet, les 30 ans de l'ARSTM ont permis à travers les différentes activités organisées, telles que les journées portes ouvertes et les échanges sur les enjeux de l'économie bleue dans le Golfe, de faire le bilan du chemin parcouru et envisager les perspectives.

De nombreux membres du gouvernement des pays membres, leurs représentants, les personnalités du monde maritime et portuaire ont pris part aux différentes cérémonies festives. On peut citer le ministre d'État guinéen des Transports, président de l'ARST, le vice-Premier ministre de la RDC chargé des Transports et des vVoies de communication, président de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest (Omaoc), la ministre gabonaise des Transports et de la Logistique, le ministre des Transports de la Côte d'Ivoire....

Créée en 1987, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (ARSTM) d'Abidjan a fêté ses 30 ans. Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, ministre des Affaires foncières et du Domaine public, a représenté à cet anniversaire le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, parrain des festivités du trentenaire de cette institution sous-régionale.

