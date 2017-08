Ile Maurice: Tarifs des vans scolaires, loyers des bâtiments commerciaux - Hausse des prix en série

Après ceux des carburants, des cigarettes et du pain peut-être prochainement, si la demande de l'Association des boulangers est acceptée, d'autres prix risquent de prendre l'ascenseur.

En ce qui concerne les loyers de bâtiments commerciaux, une hausse de - tenez-vous bien - 400 % est attendue, d'ici début 2018. La raison étant que le 31 décembre 2017 marquera la fin du moratoire de cinq ans accordé aux locataires sous la Landlord and Tenant Act. Et déjà, la plupart des propriétaires annoncent la couleur. Ils comptent revoir leurs loyers dès janvier 2018. Certains se proposent de réclamer Rs 40 000 au lieu de Rs 8 000 à Port-Louis et 50 000 au lieu de Rs 12 000 par mois à Rose-Hill,dépendant de la superficie.

L'inquiétude, elle, occupe bel et bien l'espace chez les commerçants. Pour Raj Appadu, président du Front commun des commerçants de l'île Maurice, cette situation est inacceptable. «Cela fait froid dans le dos. C'est inacceptable. On va devoir mettre la clef sous le paillasson», lâche-t-il, dépité. Selon lui, le gouvernement devrait intervenir et étendre ledit moratoire de trois ans, le temps que les locataires puissent renflouer les caisses.

Les parents, également, pourraient avoir des sueurs froides. Les tarifs des vans scolaires devraient connaître une majoration dès janvier 2018. Cela, dans le sillage de la récente hausse du prix des carburants. Pour que vos enfants puissent grimper à bord, il faudra ainsi débourser entre Rs 100 et Rs 150 de plus.

Prévenez votre porte-monnaie.