Mali: Emploi - Le défi de reconversion des jeunes chômeurs

Après sa récente présentation du rapport sur la situation de création d'emplois au Mali, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra, vient d'exhorter les chômeurs à la reconversion pour saisir les différentes opportunités qui existent. C'était lors d'une journée porte ouverte, le vendredi 04 août 2017, au gouvernorat du District de Bamako.

Pour la circonstance, il a exhorté le Mouvement national des chômeurs du Mali (MODEM), à s'organiser davantage, à faire des propositions concrètes de montage de projet et à les soumettre aux structures compétentes. Pour lui, le défi de reconversion doit être relevé par les jeunes chômeurs, acteurs potentiels dans la promotion de l'emploi au Mali.

Le Gouvernement du Mali s'est fixé comme objectif d'atteindre une croissance plus stable et plus créatrice d'emplois. Conscient de cet enjeu et du taux élevé du chômage, le ministre Maouloud Ben Kattra s'est donné comme priorité la sensibilisation des chômeurs non seulement sur un changement de mentalité, mais aussi et surtout sur les potentialités qui existent et les opportunités qu'offrent les différentes structures de son département.

Il a expliqué que son département ne donne pas d'emplois mais crée les conditions d'emploi. Des milliers de jeunes sortent des universités avec un diplôme qui ne correspond aux besoins du marché.