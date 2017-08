Cameroun: Football jeunes - Les premiers pas de la Ligue spécialisée

Le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, le ministre des Sports et de l'Education physique, Pierre… Plus »

Ceux-ci ont pour rôle, de développer le football jeunes dans leurs circonscriptions. A ce titre, selon la décision rendue publique, ils sont chargés d'administrer, de gérer et d'organiser les compétitions de jeunes dans les catégories U12, U15, U17 et U20; d'assurer le suivi des relations avec les antennes locales de la Fédération nationale du sport scolaire (Fenasco), catégorie A et B ; d'assurer l'intégration des associations sportives scolaires dans les compétitions de la Ligue spécialisée de football jeunes, etc.

La semaine dernière, à l'issue d'un conseil d'administration, Léon Aimé Zang, président de la Ligue, a publié le chronogramme des compétitions de la saison. On y note entre autres, l'élaboration d'un « tournoi de vulgarisation » dans les catégories minimes et cadets avec les clubs affiliés à la Fédération camerounaise de football, du 2 août au 2 septembre prochain.

