Cameroun: Cradat - De nouvelles cuvées sur le marché

Des parchemins ont été décernés à plusieurs promotions mercredi à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par son PCA, Jean Claude Kouassi.

Une trentaine de lauréats représentant trois promotions. Les présences ne reflètent pas les effectifs réels, précise Judith Banda Ngombol, une impétrante. Plusieurs ont regagné leurs pays après la formation. L'éloignement de Yaoundé a empêché à d'autres d'être là. N'empêche, la cérémonie cumulée de remise de diplômes est un signe qui montre que le Centre régional africain d'administration de travail (Cradat) a besoin d'un souffle nouveau.

Et si la représentante des apprenants affirme que les lauréats sont des produits compétitifs, Jean Claude Kouassi, président du Conseil d'administration de la structure, par ailleurs ministre de l'Emploi et de la Protection sociale de la Côte d'Ivoire, annonce une réforme qui prend effet à partir de la rentrée académique prochaine. « Il faut améliorer l'offre de formation et l'adapter à la réalité d'un marché de l'emploi de plus en plus exigeant.

Le cycle doctoral va s'ouvrir. Il est question pour le Cradat de se tourner résolument vers une évolution normale afin de continuer d'être pour l'Afrique un centre d'excellence, pourvoyeur d'expertises de qualité en matière d'administration de travail ». Le président du Conseil d'administration qui argumente ainsi, a tenu à présider personnellement cette cérémonie de remise de parchemins (que l'école n'a plus connu depuis longtemps).

Son déplacement de la Côte d'Ivoire pour le Cameroun est une preuve qu'il croit en cet avenir lumineux. Grégoire Owona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale a interpellé les étudiants à s'organiser pour un retour d'ascenseur à leur école. Dans sa forme actuelle, le Cradat existe depuis 1969. C'est un organisme intergouvernemental de formation initiale et continue. Il compte 18 pays membres. On en sort titulaire d'une licence professionnelle ou d'un master II en sécurité sociale ou en gestion des ressources humaines.

Jean Claude Kouassi: « Le centre doit s'adapter aux réalités de l'heure »

Président du Conseil d'administration du Cradat et ministre ivoirien du Travail et de la Protection sociale

Quel bilan faites-vous de votre visite de trois jours au Cameroun ? Cette visite de travail a aussi été une visite d'amitié, de fraternité, empreinte d'une hospitalité chaleureuse, de délicates attentions et de prévenance. Ma délégation et moi en sommes reconnaissants. Merci au ministre Grégoire Owona, ministre du Travail et de sécurité social, Zacharie Pérevet, ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Lejeune Mbella Mballa, ministre des Relations extérieures avec qui nous avons échangé sur des sujets d'intérêt commun. Les sessions de travail que nous avons eues ont été intenses et bénéfiques.

Vous êtes PCA du Cradat depuis avril 2017 et c'est pour la première fois que vous découvrez cette institution. Dans quel état l'avez-vous trouvée ? Nous avons trouvé une institution qui a eu sa période de crise et qui a été portée à bout de bras par le gouvernement camerounais qui en abrite le siège. Nous apprécions à sa juste valeur ce qui a été fait pour maintenir l'institution debout. Les Etats membres sont conscients qu'il faut faire davantage pour le Cradat. Pour redorer le blason de l'institution, nous allons commencer par une étude qui sera financée par le Bureau international du travail.

Le Cradat dont nous rêvons brillera comme de l'or et sur toutes ses facettes. Depuis quatre décennies, le Cameroun compte 70% des effectifs au Cradat. Les autres Etats membres n'ont-ils pas abandonné l'institution au pays qui en abrite le siège ? Il n'y a pas abandon. La prise de conscience qu'ensemble nous pouvons réaliser plus et mieux pour nos Etats, la prise de conscience qu'ensemble nous pouvons faire plus pour le Cradat est réelle.

C'est pourquoi nous sommes engagés dans une perspective de mutualisation des efforts et des intelligences en faveur de cette institution. La volonté politique qui est indéniable doit être transformée en conscience politique. Pour cela, la direction de l'institution et son Conseil d'administration doivent mener des actions vigoureuses de la promotion de Cradat.

Le Centre mérite de s'adapter aux réalités de l'heure. Ces défis doivent être connus par chaque Etat afin que chacun puisse être convaincu de l'importance de sa place au sein du Cradat. C'est l'un des points essentiels de notre plan d'action. Comment ce plan s'implémentera-t-il concrètement ? Déjà on s'est accordé qu'il faut faire du Cradat un centre d'excellence de formation d'expertise en administration de travail. Des termes de référence sont en cours de rédaction. Ils doivent nous permettre, à travers des études menées, de réinventer le Centre régional africain d'administration du travail afin d'avoir l'institution dont nous rêvons.

La mue va s'opérer sur les plan pédagogique, infrastructurel et marketing. Une étude va venir en appui de notre volonté pour la traduire en actes concrets et aboutir finalement à un Cradat reflétant les aspirations qui ont entraîné sa création. On peut penser que 18 Etats membres sur une trentaine de pays francophones d'Afrique est bien peu. Mais ce qui est essentiel, c'est que ces 18 Etats aient accepté de porter ce projet sur les fonds baptismaux.

Ils mettent ensemble leurs moyens pour promouvoir au sein de leurs pays, l'administration du travail, les inspections du travail et la sécurité, la santé et l'hygiène au travail. Ces derniers volets ne faisaient pas partie du champ premier de formation. On avance doucement, mais sûrement. La machine est lancée, c'est comme un train où chaque membre arrive à bord en son temps