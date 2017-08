Congo-Brazzaville: Le Président Denis Sassou N'Guesso s'affirme comme médiateur influent dans les crises en Afrique

Le temps presse. Sur une grande partie du continent africain, les conflits font légion et souvent les médiations engagées ne produisent pas leurs effets. De plus en plus, des fiches diplomatiques étrangères sérieuses consultées par Confidentiel Afrique, révèlent le visage du Président Sassou N'Guesso. Il est devenu le médiateur le plus écouté et le plus influent dans la région. Confidentiel Afrique qui est tombé sur une note « Top Secret » concernant la crise libyenne -peut révéler avec certitude- que le Président Sassou N'Guesso tient bien les cartes en main.

Selon nos informations, l'homme fort de Brazzaville suit avec grand intérêt les soubresauts du dossier libyen et a joué les bons offices pour rapprocher les différentes parties en conflit en Libye. << Le Président Sassou appelle régulièrement les représentants des forces politiques, militaires et milices rebelles. >> commente un officiel à Confidentiel Afrique.

En janvier dernier, il avait reçu à Brazzaville le Premier ministre libyen. Des informations crédibles exclusives parvenues à Confidentiel Afrique confirment une discrète rencontre il y'a quelques mois entre le Général Haftar et le Président Sassou N'Guesso à Abu Dhabi. Une grosse exclusivité de Confidentiel Afrique. Le Général Haftar souhaitait rencontrer le Patriarche Sassou N'Guesso hors antennes et pylônes des services secrets français installés dans la Région des Grands Lacs. Ce qui explique d'ailleurs ce déplacement du Chef de l'état Sassou à Abu Dhabi. Selon une source diplomatique, l'audience accordée au Chef du gouvernement libyen et au général Haftar récemment à l'Élysée par le nouveau Président français Emmanuel Macron, est le fruit d'un rapprochement de vues entre l'homme fort de Brazzaville et le ministre français Jean- Yves LeDrian.

Le coup de fil entre le Président Emmanuel Macron et le Patriarche Sassou révélé par notre confrère Jeune Afrique dans sa rubrique « Confidentiel » est bel et bien confirmé par nos sources. Toutefois notre confrère n'est pas entré dans les détails de l'entretien . Selon des informations en notre possession, le Président Macron a demandé au Chef de l'état Sassou de continuer à s'impliquer dans les crises qui sévissent en République de Centrafrique, en RDC où sa médiation a produit ses fruits et surtout dans la région du Sahel. Le Président Macron compte s'appuyer sur l'expérience, la sagesse et le leadership du Président Sassou pour réussir sa politique africaine.