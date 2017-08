Ile Maurice: Devra-t-on payer Rs 100 pour accéder aux Gorges de la Rivière-Noire ?

L'objectif : générer des revenus afin de mieux protéger les Gorges de la Rivière-Noire.

Le Black River Gorges National Park Management Plan 2017-2021, préparé par le National Parks and Conservation Service avec l'aide technique du United Nations Development Programme (UNDP), propose de rendre l'accès à ce site naturel payant.

En effet, ce plan, rendu public ce mois-ci, suggère le développement d'un système de paiement pour tous les visiteurs. Et ainsi avoir une meilleure gestion des ressources humaines, travaillant sur ce site protégé de 3 594 hectares, avec les recettes obtenues.

C'est en se basant sur des études effectuées en 2014 et 2016 que le National Parks and Conservation Service et l'UNDP sont arrivés à cette proposition. Selon ces études, des visiteurs étrangers et mauriciens se disent majoritairement en faveur d'un système de billetterie pour l'entrée aux Gorges de la Rivière-Noire.

Les concepteurs du plan de gestion soulignent que ce système pourrait facilement générer

Rs 32 000 par jour si le ticket d'entrée est fixé à Rs 100 par personne. Le public est invité à donner son avis quant à cette proposition. Les intéressés peuvent adresser une lettre au National Parks and Conservation Service de Réduit. Ils disposent de 60 jours pour donner leurs opinions et suggestions avant la parution du rapport final.

Par ailleurs, en vue de rentabiliser davantage ce site naturel, le Management Plan conseille également des sentiers de randonnées à pied et à vélo sur la montagne. Mais aussi des activités de tyrolienne, le téléphérique, le canyoning à la rivière, un site de camping, une salle de conférences et la mise en vente de plantes naturelles. Ce, pour mieux développer le potentiel pédagogique et écotouristique du site.

Depuis les deux dernières décennies, les Gorges de la Rivière-Noire, proclamées sous le Wild Life and Natural Parks en 1993, sont devenues l'endroit le plus naturel du pays, selon le National Parks and Conservation Service. Elles occupent 3,5 % de la superficie de Maurice. On y trouve 11 variétés d'oiseaux uniques à Maurice, alors que 50 % de sa superficie sont composés d'arbres fleurissants.

Or, les concepteurs du plan de gestion soutiennent que les Gorges font face à de nombreux problèmes, dont le vandalisme, la pollution et la culture du cannabis. Ils proposent un cadre légal bien défini pour mettre fin à ces pratiques. Le National Parks and Conservation Service considère que le site naturel devrait être reconnu comme un World Heritage Site.