Ile Maurice: Il aurait construit un «cross here» de ses mains - Qui est Anil Chooramun ?

Pour ce projet, le quinquagénaire a pu compter sur le soutien d'un ami, Suren Minowah, 69 ans. Il dit qu'ils ont déboursé Rs 100 000 l'année dernière et le même montant cette année. Et d'où leur vient tout cet argent ? «Nou'nn met nou kas ladan. Nou'nn servi nou retirement pension.»

Avant, il vendait des légumes. Mais ça, c'était avant. Maintenant, Anil Chooramun, 57 ans, se spécialise dans la construction de passage piéton. Plus précisément, celui qui se trouve à l'entrée du village du Hochet. «Cross here» qu'il dit avoir financé de sa poche et construit de ses mains...

