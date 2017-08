Ile Maurice: Affaire «bal kouler» - Raj Dayal devra prendre son mal en patience

Les débats ont été renvoyés au 5 septembre, une fois que les deux avocats de la défense et du Parquet, Mes Medhaven armoogum et Rishi Hurdowar, seront prêts.

Sauf que Me Gavin Glover, Senior Counsel, a demandé un renvoi, étant donné qu'il a d'autres dossiers, datant de 2013 notamment, qui méritent son attention dans les plus brefs délais. La cour a statué qu'il fallait accorder la priorité auxdits dossiers.

Les arguments sur la motion présentée par l'avocat de Raj Dayal, quant aux allégations de «trial by the press», devaient avoir lieu devant les magistrats Niroshni Ramsoondar et Vijay Appadoo.

