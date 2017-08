Burundi: Mariage - La dictature des « hommes de Dieu »

Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a lancé il y a un peu plus d'un mois une campagne en vue de… Plus »

Quoi qu'il en soit, avant de venir porter des jugements sur les autres, il est temps de nous remettre en question et de poser cette simple question à ces « hommes de Dieu » : « Quand Jésus guérissait les lépreux, faisait-il de distinction entre un Juif et un païen ? »

La foi chrétienne nous apprend l'amour de son prochain, la tolérance et non la discrimination et l'exclusion. Quand on empêche deux personnes de s'unir pour la vie, quel précepte chrétien applique-t-on ?

Les informateurs du pasteur vont par après faire une autre déposition (encore plus alarmante que la précédente) sur la présence de boissons alcoolisées lors des cérémonies de remise de dot. La faute s'aggrave et la période de clémence prend fin. Le pasteur, en tant que berger, doit prendre des mesures coercitives pour éviter que le reste de son troupeau ne soit entraîné dans la perdition. La célébration religieuse du mariage n'aura pas lieu.

Tout récemment, Mirabelle allait se marier avec Paul (pseudos), et comme le veut la coutume, elle a changé d'église et est allée fréquenter l'église de son bien aimé. Tout allait très bien jusqu'à ce que le révérend-pasteur ait vent d'une éventuelle remise de dot avant que Mirabelle ne soit baptisée. Le saint homme rentre dans tous ses états! Malheureusement pour lui, la remise de dot ne nécessite pas le passage à l'église ; seuls les parents suffisent pour la bénédiction (les parents représentent Dieu ici-bas, c'est ce qu'on m'a dit).

Copyright © 2017 YAGA. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.