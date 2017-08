Madagascar: Programme MILEAD - Madagascar représenté par Holiarisoa Razafindrakoto

Sélectionnée parmi plus de 2.500 candidats à travers l'Afrique et la diaspora, Razafindrakoto Idah Holiarisoa, est la seule à représenter Madagascar au Programme MILEAD 2017 (Moremi Initiative Leadership and Empowerment Development).

Elle a été reconnue comme l'une des jeunes femmes les plus prometteuses d'Afrique et bénéficie de ce programme de bourse. En effet, le programme MILEAD a organisé une formation intensive de leadership résidentiel de trois semaines au Ghana en tant que composante clé du programme d'une année à l'autre.

La formation a eu lieu du 10 juillet au 2 août 2017. D'après les explications, la formation MILEAD est conçue pour développer et dynamiser la prochaine génération de femmes chefs de file en transformation avec les connaissances, les compétences et les réseaux de solidarité dont elles ont besoin pour être des agents efficaces de changement dans leurs communautés.

Représentantes de 26 pays africains et de la Diaspora, les Fellows 2017 représentent une diversité panafricaine avec des milieux académiques, professionnels et sociaux pluridisciplinaires. La formation vise à outiller les Fellows pour que ces dernières puissent faciliter le changement sur les problèmes critiques de la pauvreté à l'autonomisation économique des femmes, de la justice environnementale et de la participation politique.

Cette nouvelle génération de femmes leaders africaines est la preuve que l'Afrique peut produire un leadership audacieux, visionnaire et inspiré nécessaire pour que le continent se situe au bon endroit sur la scène mondiale. Les Fellows ont entre 19 et 25 ans, mais elles sont déjà en train de changer activement les problèmes pertinents à la base et au niveau international.