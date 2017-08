Madagascar: CFM - D'anciens PM et des Généraux dans la liste des admissibles

Des personnalités connues font partie des candidats déclarés admissibles hier par le comité de sélection national.

Le Comité de sélection national dirigé par le Pasteur Tehindrazanarivelo Djacob a publié hier la liste des candidats admissibles dans le processus de sélection des 22 membres « élus » du Conseil du « Fampihavanana Malagasy » ou CFM. Plus de 500 candidats ont déposé dans le temps imparti les dossiers de candidature. Mais, seulement dix candidats par région ont été déclarés admissibles après l'étude de leurs dossiers. Les régions pour lesquelles le nombre des candidats n'a pas atteint ce nombre dix ont fait exception.

Parmi les candidats déclarés admissibles hier par le Comité de sélection national figure l'ancien premier ministre Mangalaza Eugène et des Généraux, pour ne citer que Jean Jacques Rasolondraibe (ancien PM et ancien ministre de Didier Ratsiraka), Ranto Rabarisoa (ancien président du Conseil Militaire de la défense Nationale ou CMDN), Sambiheviny Findrama Elson (ancien commandant de la Gendarmerie nationale), Léon Razafitombo (ancien CSR) et Laurent Ratsara.

A ces Généraux s'ajoutent des personnalités connues dans le monde politique et technique comme Raharinaivo Andrianantoandro (ancien président du CT), Masimana Manantsoa (ancien ministre et ancien CENI-T), Théogène Rajaonarivelo (ancien Directeur Générale de l'Enam), Richard Ramandehamanana (ancien chef de région), Jonah Pikulas (ancien député et ancien chef de région), Rasoanirina Méline (ancienne ministre et ancienne député), Miandrisoa Marcel, Boanoro Henri Victor (ancien ministre), Marinasy (ancien sénateur), Soalahy (ancien député), Mohamady Sakra (ancien député), Rahaingosoa Louise Odette (ancienne ministre) et Zafilaza (ancien ministre).

Grand oral

Six journalistes font également partie des admissibles dont Nary Ravonjy, Latimer Rangers, Jean Aimé Rambeloson, Razaka Oliva, Mbasolo Bernadette et Maka Alphonse. Après le test d'admissibilité basé sur l'étude des dossiers de candidatures des postulants, les candidats admissibles vont passer à partir d'aujourd'hui un Grand Oral qui va les départager. Ce Grand Oral qui se déroulera à la salle de séance des sénateurs à Anosikely sera public.

Les candidats seraient évalués à partir de leurs expériences et de leurs connaissances du monde de la réconciliation, non seulement à Madagascar, mais aussi dans les pays où elle a réussi comme en Afrique du Sud. Les 22 futurs « réconciliateurs » élus seront connus à l'issue de ce Grand Oral. D'après le pasteur Tehindrazanarivelo Djacob, le résultat final devrait être publié avant le 20 août de cette année. Le Conseil du « Fampihavanana Malagasy » va prendre le relais au FFM, un organe chargé de la mise en œuvre de la réconciliation nationale pendant la transition, qui, en fait, n'a rien fait durant son mandat.

Au contraire, la fin de son mandat a été marquée par un scandale financier qui impliquait son instance dirigeante. A noter que le président de la République aura un quota de 11 membres au sein du futur CFM. Un quota qui risque de compromettre la neutralité de cet organe qui devrait jouer un rôle important dans le futur processus électoral étant donné que sans une véritable réconciliation nationale, une nouvelle crise postélectorale est à craindre.