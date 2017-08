Madagascar: Football féminin - Sabotsy Namehana sur un nuage !

L'équipe du SabNam est candidate à sa propre succession.

Invaincue en trois sorties avec une troisième victoire de 12 buts à 0 qui fera date dans l'histoire, l'équipe de Sabotsy Namehana est plus que jamais candidate à sa propre succession.

Sabotsy Namehana n'a fait hier qu'une bouchée de l'AS Comato battue à plate couture sur le score pour autant prévisible de 12 buts à 0 dont 8 buts de Sophie Farafaniriana, elle aussi candidate à sa succession, puisqu'elle totalise pour l'instant 13 buts au compteur. Comme elle n'est pas près de s'arrêter, c'est presque une certitude qu'elle va, cette fois encore, soulever le trophée.

Comato à côté de la plaque. Au bout, c'est la motivation de Comato qu'on aimerait bien connaître, car si elle s'est qualifiée dans cette poule de l'élite, c'est grâce à ses performances antérieures où elle évoluait avec des joueuses de qualité. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui où elle est venue avec des fillettes de 12, 13 et 14 ans. Sabnam affrontera en demi-finale de ce jeudi, l'équipe de MIFA qui est parvenue à sortir du piège de l'ASCUF. Des Fianaroises sans doute cueillies à froid par les deux buts de MIFA et qui n'ont pas pu faire grand-chose, car elles savaient que seule la victoire peut les propulser en demies.

Rojo a beau réduire le score vers la fin de la partie, mais c'était insuffisant pour espérer se qualifier. On retiendra cependant une équipe fianaroise plus hargneuse capable de faire de bonnes choses à l'avenir pour peu que la Ligue daigne lui donner plus de matches, donc de tenir un championnat en règle en sus de la formule de championnat de zone proposée par la Commission de football féminin au sein de la FMF et présidée par Patricia Rajeriarison.

Vers une finale ASKAM-SabNam ? Car comme dans les championnats jeunes, tout est question de volonté d'opter vers la formule la plus payante avec le maximum de rencontres. En attendant, l'autre demi-finale de jeudi mettra aux prises l'ASOT également invaincue, mais qui aura cette fois, un adversaire à sa taille en l'occurrence l'ASKAM d'Itasy qui est venue avec une équipe complète avec dans ses lignes la petite Tina pour l'animation de l'attaque, mais également des joueuses de qualité tant au milieu du terrain que dans la ligne défensive. Si on ajoute la présence de la gardienne de l'équipe nationale dans les buts, Nana, alors on comprend que cette ASKAM ne va pas se contenter d'un second rôle. On saliverait déjà à l'idée d'une finale ASKAM-SabNam pour samedi. Mais le conditionnel est de rigueur car le football féminin peut aussi offrir son lot de surprises.