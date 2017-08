Madagascar: Diaspora - Quid du droit de vote ?

C'est une course de fond qui est maintenant engagée entre tous les prétendants à la magistrature… Plus »

Bureaux de vote. Reste à savoir si la sempiternelle question du droit de vote des Malgaches établis à l'étranger sera remise sur le tapis à l'occasion de ce forum. Et ce, à un an de la prochaine élection présidentielle, quand bien même le poids des suffrages des membres de la diaspora en âge et en droit de voter ne pèserait pas lourd dans la balance des votes, sauf si le scrutin s'annonce très serré.

Cela a fait l'objet d'une communication verbale lors du conseil de gouvernement d'hier qui a reconnu « le rôle de la diaspora comme un des piliers de la politique nationale, dans le cadre du développement ». D'où l'organisation de « ce premier événement national de rassemblement des natifs et enfants de Madagascar dans le monde qui permettra de recueillir les attentes et tous les éléments pertinents de réflexion en vue de l'élaboration d'une politique nationale de la diaspora ».

