Madagascar: « Tana in rock » - Le meilleur du rock au Dôme rta et à Antsahamanitra !

Rega et Lija s'ajoutent à la liste des artistes à l'affiche de « Tana in rock » pour cette édition 2017.

Dans le milieu du rock, les évènements se suivent, mais ne se ressemblent jamais ! Après Mage 4 qui a signé à guichets fermés à Antsahamanitra dimanche dernier, place cette fois à « Tana in rock », l'évènement qui met en avant le rock dans toute sa splendeur et sa diversité.

Le rock en fête ! Les plus grosses pointures du rock sur une même scène, le rêve de tous les amateurs ! Un rêve devenu réalité grâce à Best Pro qui a eu la bonne idée d'organiser « Tana in rock ». L'objectif de Mbinintsoa Rakotoarivelo et de son équipe, étant de porter le plus haut possible le flambeau du rock malgache. L'évènement, pour sa seconde édition, revient cette année avec plusieurs nouveautés. « L'année dernière, nous avons mis en scène sept des membres des groupes de rock les plus reconnus de Mada à savoir Nini, Ken, Jacquot, Abasse, Batata, Niry et Iary avec les musiciens les plus sollicités du milieu.

Cette année, nous avons ajouté d'autres grandes figures du rock pour ne citer que Lija et Rega ainsi que plusieurs autres artistes dont je tairai les noms. Ce sera la grande surprise de cette seconde édition », explique Mbinintsoa.R. Pour cette grand-messe des amoureux de rock au Dôme rta le 1er et à Antsahamanitra le 3 septembre, Iary sera la seule représentante de la gent féminine. « Le choix de mettre Iary à la même affiche que ces messieurs n'est pas un hasard. En effet, beaucoup de femmes ont essayé de s'imposer dans ce milieu typiquement masculin, mais toutes ont échoué. Elle, par contre, a réussi un véritable exploit. Et rien que pour ça, elle mérite sa place sur cette affiche » selon toujours Mbinintsoa.R.

Même répertoire, même musiciens. Souvent, les artistes partagent la même scène, mais ça s'arrête là. Le même responsable d'expliquer: « Notre concept est différent. Nous avons pris les lead-vocal de chaque groupe et choisi des musiciens pour les accompagner tous ». Des musiciens triés sur les volets et choisis pour leur expérience dans le milieu du rock. Nous retrouverons donc Deba et Poun aux guitares, Eric à la basse, Zozo à la batterie et Rojo au clavier derrière tous ces artistes. « Et puis, ils vont partager le même répertoire. Il se pourrait qu'un titre de Rega soit interprété par Iary et Abasse, qu'un tube de Kiaka soit chanté par Ken et Jacquot ». Autrement dit, du pur bonheur, enfin pour les amoureux de rock qui sont certainement impatients d'être à ce rendez-vous inédit.