Madagascar: T&H Events - Fête et démos pour les passionnés de voitures

Du tuning et de la frime. C'est sûr que la passion des voitures et des motos est dévorante. Pour le Grand Salon M'Auto Occaz Kit et Accessoires, qui se tiendra les vendredi, samedi et dimanche prochains au Palais des Sports de Mahamasina, T&H Events veut mettre les petits plats dans les grands.

Une trentaine de stands, tous spécialisés dans les accessoires auto et moto seront présents et proposeront des produits adaptés à tous. Et puis, ce sera l'occasion de chercher des pièces ou des accessoires que l'on a parfois du mal à trouver. « Notre objectif est de rassembler, dans un même endroit, tout ce dont on a besoin, en accessoires et en pièces, concernant les motos et les voitures » explique Haingonirina Rakotomanga, organisatrice de l'événement.

Outre les stands de vente, il y aura également un show et une démonstration de vitesse sur 300 mètres. Et pour la partie purement festive, le samedi et le dimanche, un grand zumba avec Bodonirina ravira tout le monde. Pour cette grande première, l'organisateur veut présenter un salon digne de son nom, où se mêleront démonstration, passion pour les voitures, animations festives et ventes. Avis aux amateurs !