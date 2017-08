Un voyage en France et beaucoup de cadeaux de la part des partenaires. C'est ce qui sera offert au lauréat du concours national de la chanson en français, comme chaque année.

Le concours est ouvert à tous, dans tout le pays où se trouve une Alliance Française. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 26 août, puis place au casting, aux demi-finales et à la grande finale qui se tiendra le 30 septembre prochain. L'événement, qui en est à sa 6e édition, attire toujours autant de jeunes qui reprennent les chansons en français à leurs sauces.

Avec plusieurs critères de sélection, dont l'expression scénique, la performance musicale, mais surtout l'élocution en français, chaque candidat devra se surpasser pour convaincre les membres du jury. Au bout de la grande finale qui est un spectacle à part entière, les gagnants remportent des cadeaux.

Trac. Tout au long de ce concours, les candidats se produiront devant un public. C'est donc un test grandeur nature pour ces amateurs de musique. Faire face à l'applaudissement du public, aux cris et sifflements, de quoi donner des ailes aux candidats. Puis, lors de la finale, c'est le grand show. Plus de place pour les « à peu près », avec le trac qui sévit, on doit tout donner. Car les membres du jury scrutent tout : de l'interprétation et de la justesse de la voix, mais aussi la tenue vestimentaire qui compte beaucoup dans la notation et bien sûr la maîtrise de la langue française.

Parmi les candidats, il y a ceux qui ont un vrai potentiel artistique et qui peuvent se servir de ce concours un tremplin vers une carrière musicale. Sinon, c'est un concours musical pour divertir les jeunes. Et puis, avec un séjour en France à la clé, c'est une grande opportunité à ne pas rater pour ces jeunes de tout le pays. D'ailleurs, pour beaucoup, participer à la finale et venir à Antananarivo est déjà une victoire en soi !