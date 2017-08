Madagascar: Carnage d'Iavoloha - Aucune manifestation en vue

C'est une course de fond qui est maintenant engagée entre tous les prétendants à la magistrature… Plus »

Faut-il rappeler que ce carnage a fait des centaines de morts et plusieurs blessés graves. A bord d'un hélicoptère, la Garde présidentielle de l'époque a largué des grenades offensives contre les partisans du « Herivelona Rasalama » dirigés entre autres, par les Zafy Albert, Manandafy Rakotonirina et le Pasteur Richard Andriamanjato.

Apparemment, les tenants du régime HVM et les acteurs politiques de l'opposition n'accordent plus aucune importance à cette date qui a pourtant marqué l'histoire de la Grande Ile. Quid alors du sang versé par les partisans du « Herivelona Rasalama » qui ont perdu la vie à Iavoloha le 10 août 1991 ?

Une commémoration qui risque de se dérouler sous le signe de la discrétion totale. En effet, aucune cérémonie officielle liée à cet évènement n'est prévue. Aucune manifestation sur la voie publique ne sera non plus organisée. D'après les explications recueillies auprès de la Préfecture de Police d'Antananarivo, jusqu'ici, aucune demande d'autorisation en vue d'une quelconque manifestation de commémoration n'a été déposée à Tsimbazaza pour la journée de demain.

