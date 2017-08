C'est une course de fond qui est maintenant engagée entre tous les prétendants à la magistrature… Plus »

Actuellement, l'Unité se consacre davantage à des recherches visant à caractériser la transmission des maladies par les insectes vecteurs et à en comprendre les mécanismes, avec un accent particulier sur les moustiques vecteurs du paludisme et d'arboviroses et les puces vectrices de la peste.

Objets de leurs recherches depuis des années, ces insectes sont examinés, observés et évalués quasiment en permanence. L'entomologie médicale, rappelons-le, est la discipline scientifique qui étudie les arthropodes (insectes, acariens, ... ) responsables de pathologies humaines. L'objectif étant de définir des moyens de lutte efficaces et ciblés.

Les insectes tels les puces et les moustiques sont les minuscules compagnons quotidiens des techniciens de laboratoire et des chercheurs au sein de l'unité d'entomologie médicale de l'Institut Pasteur de Madagascar (IPM).

