Madagascar: Pêche aux poulpes - La gestion durable porte ses fruits à Ambodivahibe

Des changements dans la vie du village : des écoles sont bâties, des bornes-fontaines sont mises en place, de nouvelles activités génératrices de revenus (élevage caprin et avicole) sont pratiquées. Cette amélioration de la gestion des ressources a permis d'améliorer le niveau de vie de la population et des fruits de mer pêchés.

Il fallait clarifier les enjeux de l'AMP et acquérir la confiance, et avec le temps, les communautés ont déployé leurs efforts. En 2010, un seul village a fermé temporairement la pêche aux poulpes pendant la période indiquée. Actuellement, 12 villages gèrent volontairement des réserves marines locales. Des associations et plateformes sont nées et bénéficient de renforcements de capacité. Des « dina » sont élaborés.

Ce chiffre affiche une nette amélioration, car en 2010, il était à 600 Kg. La gestion durable des ressources naturelles, promue par Conservation International (CI) et ses partenaires, sont à l'origine de cette évolution. En effet, cette organisation a organisé des expéditions marines avec des experts nationaux et internationaux dans la baie d'Ambodivahibe, de 2006 à 2010.

