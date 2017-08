Madagascar: Changement climatique - Le leadership des jeunes peut inverser la tendance

S'il est actuellement impossible de se soustraire aux effets du changement climatique- dont l'Homme est en grande partie responsable-la fatalité n'est pas pour autant de mise.

Des études socio-environnementales ont prouvé que les jeunes, s'ils sont actifs et passionnés pour les causes environnementales peuvent contribuer à « l'éveil de la conscience collective » et contribuer ainsi à limiter les dégâts. En effet, la lutte contre les effets du changement climatique devient plus efficace quand la synergie des actions individuelles est effective.

Pour mieux sensibiliser le public sur la nécessité de lutter contre le changement climatique en orientant la méthodologie vers le leadership des jeunes, le « Young Leaders Fighting Climate change » ou YLF_CC, propose une conférence-débat axée sur le thème :

« La place des jeunes dans la lutte contre le changement climatique ». Organisée avec le concours de la fondation politique Friedrich Ebert Stiftung, la conférence se tiendra ce jour à 14h30 au « Chefs Avenue Lounge » du Café de la Gare.

L'entrée est libre et tout le monde est invité à cogiter sur le thème, car la réflexion engendre l'action ! Interactive, la conférence fera intervenir tout un panel d'experts : Mme Samueline Rahariveloarimiza, expert en climat et changement climatique ; Mme Lovakanto Ravelomanana, doctorante en géographie ayant particulièrement étudié l'atténuation du changement climatique ; M. Serge Solo, « senior officer » du « Senior Officer, Governance and Social Development », du WWF et enfin, Sarobidy Andrianjatovo, YLCC et volontaire Fakotory.

Formation. Rappelons que la 1re session YLFCC, un des nombreux « training program » de la FES ayant trait au leadership a eu lieu du 27 au 29 avril de cette année. Elle a bénéficié à 20 jeunes malgaches âgés de 20 à 29 ans, issus des institutions étatiques et des organisations de la société civile dont les engagements pour la lutte contre le changement climatique ont été avérés.

L'objectif est de contribuer à « l'émergence de nouvelles générations de multiplicateurs préparés à la participation dans la sensibilisation, le plaidoyer et les négociations sur le changement climatique », selon la FES.