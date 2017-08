Madagascar: Paludisme - Quand les moustiques font de la résistance

C'est une course de fond qui est maintenant engagée entre tous les prétendants à la magistrature… Plus »

Des activités de recherche qui, avec d'autres études scientifiques menées dans cette Unité, contribuent à l'appui à la santé publique à Madagascar. Le chef de service de l'unité d'entomologie médicale de l'IPM, Dr Romain Girod, souligne à ce propos que l'unité est également impliquée dans des activités de surveillance des anophèles vecteurs du paludisme et d'évaluation de l'efficacité des outils et méthodes de lutte et de prévention antipaludique.

Des cas autochtones de paludisme sont relevés durant la saison fraîche. « Cela résulte du changement du comportement des moustiques », explique le Dr Fara Nantenaina Raharimalala, chercheur au sein de l'Unité d'entomologie médicale de l'Institut Pasteur de Madagascar (IPM), en marge de la célébration, hier, à Avaradoha, des 30 ans de cette unité. Face à leur environnement, aux conditions dans lesquelles ils évoluent et aux méthodes utilisées pour les combattre - comme certains insecticides, les moustiques « s'adaptent ». Des études sont alors menées au sein de l'unité d'entomologie médicale afin de mieux comprendre le comportement des moustiques et ce, dans le dessein de proposer des outils efficaces dans le cadre de la lutte contre le paludisme.

Plus à craindre sur les Hautes Terres durant la saison chaude et pluvieuse, le paludisme, affecte aussi les habitants des zones centrales de Madagascar, même en période de froid.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.