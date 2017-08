Ile Maurice: Il a menacé Husnoo - Le «koutpié» des infirmiers au syndicaliste Gopee

Il a menacé de couper le doigt du ministre de la Santé. Ajoutant : «Si to rod koutpié, to pou gagné.» C'était le 5 août dernier. À l'instar du ministre Showkutally Soodhun, le syndicaliste Narendranath Gopee aurait sans doute dû tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler. Car ce mercredi 9 août, la Federation of Health Services Union l'a publiquement désavoué.

«La Federation of Health Services Union se dissocie complètement des propos du président de la Federation of Civil Service and Other Unions», a affirmé le secrétaire Pradeep Taucoor. C'était lors d'une conférence de presse, au siège de la Nursing Union, à Port-Louis. «Ses propos sont virulents et plein d'agressivité. On condamne cette attitude car elle projette une image de nous», a-t-il ajouté.

Qui plus est, fait valoir le secrétaire de la Federation of Health Services Union, les infirmiers ne comptent aucunement descendre dans la rue, comme l'a déclaré Narendranath Gopee. «Si éna pou désan lor lari, zis li ki pou désan. Nou éna enn grogne parski linn hypotek 4 000 infirmié.»

De son côté, bien qu'il estime que les paroles de Narendranath Gopee ont donné «un mauvais exemple», Bholanath Jeewooth, président par intérim de la fédération, soutient que le plus important est d'organiser une table ronde avec «tous les employés du secteur de la santé afin de trouver un consensus. Ce secteur travaille dans l'intérêt des patients». Il rappelle que le ministre Husnoo, «en tant que médecin lui-même, connaît le système. Il doit trouver une solution où tout le monde est gagnant».