Cote d'Ivoire: Thibaut Danho ( nageur ivoirien) - « Il faut une piscine olympique à la Côte d'Ivoire »

« En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de piscine. Je souhaite que l'Etat prenne de bonne décision afin d'aider la Côte d'Ivoire à se doter d'une piscine Olympique ». Ce sont des propos de Thibaut Danho, nageur ivoirien vivant en France.

Il les a tenus le mardi 8 août 2017 au cours d'un déjeuner avec la presse sportive ivoirienne. Pour sa première visite en Côte d'Ivoire dans la peau d'un athlète, Thibaut Danho n'a pas manqué de relater les difficultés que connait la Fédération ivoirienne de natation et de Sauvetage. Parmi les difficultés, le manque d'infrastructures dédiées à une bonne pratique de la natation.

En effet, la piscine d'Etat de Treichville, la seule piscine Olympique est fermée depuis 2015 pour réhabilitation. D'où le cri de cœur du nageur en vacances à Abidjan depuis le 4 août 2017. Thibaut Danho a évoqué les différents soucis rencontrés par les nageurs ivoiriens en compétition internationale. « J'ai vu quelques conflit qui ont bloqué le déplacement des athlètes, des versements de dettes pour moi et pour la fédération en générale pour progresser au mieux et représenter dignement le pays.

Dans d'autres pays, le gouvernement pousse ses nageurs à le représenter. En Côte d'Ivoire, on a l'image négative de dépenser l'argent de l'Etat pour rien », dira le nageur ivoirien. Qui dit ne pas regretter de nager pour la Côte d'Ivoire en dépit de ses difficultés. A la question de savoir pourquoi avoir le choix de la Côte d'Ivoire et non la France ou l'Italie, Thibaut Danho dira ceci : « Je nage pour la Côte d'Ivoire parce que j'aime mon pays.

Si j'ai choisi le projet de nager pour la Côte d'Ivoire c'est parce que la natation est beaucoup négligée ici. J'ai voulu aider, le président de la FINS, Vremen Serges à redorer le blason de la natation en Côte d'Ivoire. J'ai toujours rêvé de participer aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques, tout en aidant la fédération à mettre en place ces projets pour cette discipline ». S'il a participé aux Jeux Olympiques de Rio 2016, Thibaut Danho envisage une seconde participation en 2020 à Tokyo. « Je vais demeurer nageur. Je vais rester dans la piscine.

La natation est un sport un peu ingrat. On s'entraine en dormant pour une très courte course. A l'image d'athlétisme. Même si la natation est très ingrate, j'en veux toujours plus. Je vais nager jusqu'en 2020 aux Jeux Olympiques de Tokyo. Je ne pourrais jamais vivre de la natation. Raison pour laquelle je poursuis mes études », a appuyé le nageur. Pour cet échange, le nageur était accompagné par ses parents.