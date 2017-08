Cote d'Ivoire: 57 ans d'indépendance «le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu», dixit Houphouët Boigny

Aujourd'hui, après 57 ans d'indépendance et 24 ans après la mort de Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire vit dans un contexte ni vie, ni mort. Ni paix, ni guerre. A mon avis, c'est sur cet ensemble d'orgueil des Ivoiriens que l'histoire de l'indépendance politique de la Côte d'Ivoire jugera la célèbre phase de Félix Houphouët-Boigny qui dit : « le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu ».

C'est très vraisemblablement à l'escale de sa vie politique que le Président Félix Houphouët-Boigny voyait un "vide de sagesse" envahir la Côte d'Ivoire. De ce schéma de vision, il voit sa propre mort. Une logique qui lui permettait à y regarder de plus près l'effondrement de tout son système de gestion politique, humaine, culturel. Félix Houphouët-Boigny n'avait pas le choix. Il fallait passer la vitesse supérieure. C'est-à-dire se mettre en état d'avertissement. « Vous cherchez le Président Félix Houphouët Boigny avec torche, en plein jour », avait prédit Laurent Donan Fologo, alors Secrétaire général du PDCI et super ministre.

Bien qu'il soit du groupe Akan, populations originaires du centre de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny savait parler aux 70 ethnies de son pays : un mouvement de sagesse dont il avait lui-même le secret. Ce qu'il disait à un bété ; Akyé, wêbê, Krou, il le disait exactement à un Abbey, Abouré, Malinké, Sénoufo ; mais en s'appuyant sur l'histoire de chaque région. Aussitôt, Félix Houphouët-Boigny va se rendre plus utile à la Côte d'Ivoire, en offrant à chaque région la fête tournante de l'indépendance, Bouaké, Korhogo, Man Abengourou, Odienné, Séguéla, Katiola... Une gouvernance de choix avec un pacte de géo-politique et économique.

Copyright © 2017 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.