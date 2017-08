Sénégal: Afrobasket masculin Tunisie-Sénégal 2017

L'équipe nationale masculine basketball du Sénégal est attendue à partir de ce mercredi 8 août en Espagne pour le début du stage de préparation en direction de l'Afrobasket coorganisé par le Sénégal et Tunisie.

Selon le programme prétabli, l'entraineur Porfirio Fisac de Diégo et son groupe de 18 joueurs, devront ensuire rallier la Tunisie pour un second stage. Avant de retourner au Sénégal le 1er septembre et engager la dernière etape qui débouche sur le choix des douze joueurs devant défendre les couleurs du Sénégal.

L'équipe nationale du Sénégal de basketball devra rallier ce mercredi 8 août l'Espagne pour démarrer sa préparation en direction de l'Afobasket qui aura lieu du 8 au 16 septembre au Sénégal et en Tunisie. L'Espagne abritera la première étape du stage qui, selon le programmme préétabli, va être ponctué par des matchs amicaux. Ce sans doute contre des sélections préparant l'Euro de basket.

Suite au forfait de son meneur, Xane d'Almeida, l'entraineur Porfirio Fisac de Diégo aura entre ses mains 18 joueurs pour mener son stage. Quelques joueurs sont déjà annoncés à Dakar. Il s'agit notamment des meneurs tels Sangone Niang et Clevin Hannan, de l'ailier, Djibril Thiam, du pivot Cheikh Tidiane Mbodj en plus du meneur évoluant au plan local, Louis Adams. Ils vont rejoindre dès ce mercredi le reste des Lions un peu éparpillé. Au terme de ce stage qui va durer 20 jours, le team du Sénégal fera ensuite cap en Tunisie pour un second stage prévu du 26 au 30 août. Le retour à Dakar est fixé au 1er septembre pour l'ultime étape de préparation qui se déroulera devant le public.

En attendant, le coup d'envoi de la compétition continentale qui sera doublement symbolique pour le basket sénégalais. D'abord, il marquera le 20ème anniversaire du dernier sacre des Lions dans la compétion disputée en 1997 à Dakar. Le Sénégal qui est choisi pour coorganiser l'Afrobasket avec la Tunisie, aura le défi de démontrer que son équipe est un des grands favoris au sacre. Après le tirage au sort effectué il y a quelques semaines, l'équipe du Sénégal est placée dans le groupe D de l'Afrobasket avec l'Afrique du Sud qu'il va affronter le 8 septembre au stadium Marius Ndiaye, l'Egypte (9 septembre) et le Mozambique (1er septembre).

Dans cette coorganisation avec la Tunisie, le stadium Marius Ndiaye de Dakar accueillera également le groupe C où l'on rretrouve l'Angola, le Maroc, la Republique Centrafricaine et l'Ougada. Quant à Tunis, elle abritera le groiupe B composé de la Tunisie, du Cameroun, du Rwanda et de la Guinée. Alors que dans le groupe A figure le Nigeria, le Mali, la Côte d'Ivoire et la Rd Congo. Les deux premières équipes de chaque poule se retrouveront pour les quarts de finale, les demi-finales et la finale qui vont se dérouler toujours à Tunis.