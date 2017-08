Sénégal: Entrepreneuriat féminin - La Cdes outille les femmes transformatrices

Selon lui: «Des milliers de femmes ont bénéficié de notre expertise aussi bien au Sénégal et dans la sous-région. Et pour cette présente session, ce sont des femmes leaders dans la transformation qui ont été choisies.

De ces panels, les participants ont beaucoup apprécié le niveau de qualité des échanges entre femmes des différents pays sur différents produit, mais aussi et surtout l'apport scientifique des experts commis pour la circonstance», a magnifié M. Tandian, par ailleurs chef de cabinet Administration de biens, conseils et assistance juridique aux Pme/Pmi.

Faisant hier, mardi 8 août 2017, à Dakar, l'économie de l'expertise du Cdes à cet encadrement du genre, à l'attention de 30 femmes, soit 2 transformatrices par pays, Ibrahima Tandian, premier vice-président du Cdes s'est dit heureux et honoré en tant que structure d'appui aux initiatives locales de base, d'avoir été reconnu et associé à la valorisation du dynamisme entrepreneuriale de la gente féminine africaine.

t pourtant, elles constituent le socle du dynamisme économique d'un pays. Fort de ce constat et soucieuse de redorer le blason, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cedeao), à travers son centre pour le développement du genre (Ccdg), basé à Dakar, a engagé un partenariat avec le Conseil des entreprise du Sénégal (Cdes) pour apporter un appui scientifique aux femmes transformatrices de produits agricoles, halieutiques et artisanaux dans les 15 Etats de cet espace communautaire.

En Afrique, des initiatives entrepreneuriales féminines ne manquent pas. Les femmes se déploient dans les micro-entreprises. Toutefois, elles peinent énormément à franchir le cap, devant leur permettre de passer de la micro-entreprise à l'entreprise, et à la petite et moyenne entreprise (Pme). E

