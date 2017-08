Sénégal: Comité d'organisation de miss Sénégal - Ni véhicule, ni dépigmentation

Le comité d'organisation de Miss Sénégal Nouvelle Vision a tenu une conférence de presse hier, mardi 08 août 2017, au centre culturel Blaise Senghor. Une occasion de revenir sur la polémique qui a entouré le sacre de la Miss Sénégal 2016.

S'il n'a jamais été question de lui offrir une voiture, contrairement à ce qui s'est dit, « la plus belle fille du Sénégal » est tout de même soumise à un certain nombre de règles ; entre autres, l'interdiction de se dépigmenter la peau. Par ailleurs, le comité est en pleine préparation pour l'édition 2017, prévue en novembre prochain, sous le thème de la « protection de l'enfance et la lutte contre les inégalités sociales ».

Alors que l'édition 2017 de Miss Sénégal Nouvelle Vision pointe à l'horizon, on parle encore de celle de l'an dernier, le sacre de la Miss 2016 et ses polémiques, apparemment toujours dans l'air du temps. L'heureuse élue de 2016 continue donc de faire le «buzz». D'après le comité, la jeune femme réclamait une voiture, alors que ce n'était pas inscrit dans le contrat.

Il se trouve en effet que l'un des partenaires de l'événement, un concessionnaire automobile, n'était pas du tout disposé à lui remettre les clés d'un véhicule. «Le partenariat qui nous lie avec le comité n'a jamais été, à la base, de donner un véhicule à la miss. Nous n'avons jamais fait de fausses promesses. Quand on promet d'offrir quelque chose, on applique sans faute. Si la miss veut une voiture, elle n'a qu'à venir acheter» dit le chargé d'affaires de la boîte.

Le coordinateur national et chargé de la communication du comité, le comédien Pape Faye, affirme avoir parlé avec le papa de la Miss, un ami à lui. «Je la considère comme ma fille parce que son père est un ami.

Et personnellement je lui ai dit de défendre à sa fille de faire des navettes au tribunal parce qu'elle est trop jeune et que tout ceci risque de ternir son image à l'avenir. Néanmoins, nous sommes toujours dans la posture de la protéger vu qu'elle porte le titre et il en sera ainsi jusqu'à la prochaine soirée de la deuxième édition.

Nous avons eu à surmonter beaucoup de difficultés lors de l'organisation de la précédente édition, surtout sur le comportement des filles, pendant les trainings. Elles ont un grand problème avec la ponctualité».

La présidente du comité d'organisation, Aminata Badiane, est revenue sur le contrat que devait signer la Miss. Ce qu'elle n'a finalement pas fait. S'il n'a jamais été question d'offrir une voiture à la Miss, il lui a par contre été notifié qu'elle ne devait pas faire dans la dépigmentation. Ni piercing, ni tatouage non plus, durant son sacre. Et au cas où la porteuse de titre ne respecterait pas ces conditions, il y aurait des sanctions contre elle.

Ancien mannequin, avec une carrière en Italie et une trentaine de titres en Europe, Aminata Badiane, qui a racheté les droits de Miss Sénégal, précise aussi que le comité n'a jamais ôté la couronne à la Miss, que ce ne sont que de fausses rumeurs, qui ont alimenté des débats.

Dans le dossier de presse, il est rappelé que la deuxième édition est prévue en novembre 2017, mais l'ouverture a déjà eu lieu à Thiès le 22 juillet dernier, «sous le haut patronage» du chef de l'Etat Macky Sall, et avec comme parrain d'honneur Me El hadji Oumar Youm, ministre-directeur de Cabinet du président de la République.

La prochaine édition va aborder la question de la «thématique de la protection de l'enfance et le lutte contre les inégalités sociales ».