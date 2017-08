Afrique du Sud: Jacob Zuma échappe à une nouvelle motion de défiance

Nommé par l'Assemblée nationale en 2009 puis réélu en 2014, Jacob Zuma n'avait pourtant plus l'approbation des institutions et d'une partie de ses alliés politiques. En mai, déjà, il avait échappé de justesse à une motion de défiance au sein de son propre parti, l'ANC, après le remaniement ministériel controversé de mars. Sa formation lui reprochait notamment son népotisme.

De leur côté, les députés de l'ANC ont tenté de défendre leur chef de file, accusant plutôt l'opposition d'orchestrer un « coup d'Etat ». « Il s'agit d'une machination impérialiste visant à demander des changements de régime un peu partout dans le monde, le but étant d'obtenir le départ de dirigeants qui refusent une hégémonie globale répressive », a déclaré le ministre des Arts et de la culture, Nathi Mthethwa.

Pour la première fois, le vote s'est tenu à bulletin secret, comme le réclamait l'opposition, et non à main levée, comme c'est le cas habituellement. Annoncé par surprise la veille du scrutin, le caractère secret du vote nourrissait les espoirs des anti-Zuma et des marchés financiers. Le rand sud-africain s'est ainsi apprécié face au dollar, lundi, le président étant perçu comme l'artisan de la débâcle économique du pays, plongé depuis juin en récession. Il a reperdu 1,3 % face au dollar dès la publication des résultats du vote.

