Kenya: Elections - Les internautes kényans «fatigués»

Rachel n'est pas la seule, non plus, à pousser l'opposition à avoir recours au Droit et non à la rue. Même un militant pro-Odinga prévient qu'il a fait son seul devoir, voter pour lui, mais qu'il « ne faut plus compter sur [lui] pour manifester ».

« Prêchez la paix, et non la guerre s'il vous plait. Nous ne pouvons pas retourner aux jours sombres où nous nous sommes tournés les uns contre les autres.

Preuve en est, le mot clef le plus utilisé sur Twitter dans les première heures de la matinée : « #RailaSpeaks » (« Raila parle »). Et la vidéo de la conférence de presse du leader l'opposition a été commentée près de 10 000 fois sur Facebook.

Alors que les premiers résultats - encore provisoires - donnent Uhuru Kenyatta en tête dans la présidentielle au Kenya, face à Raila Odinga, celui-ci conteste les chiffres et évoque un piratage informatique. Son intervention, diffusée à la télévision et en direct sur Facebook, suscite beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux.

