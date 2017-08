Sénégal: Dividende démographique - Le gouvernement invité à investir davantage dans les secteurs sociaux

Depuis sa prise de fonction en 2014, elle dit avoir aidé le ministère de l'Economie, des Finances et du Plan à entreprendre "une étude et une analyse démographique et financière très profonde sur comment le Sénégal peut bénéficier de sa population très jeune pour une capture du dividende démographique".

La représentante-résidente de l'UNFPA, en fin de mission, a ajouté : "Si le Sénégal investit dans la croissance économique comme il est en train de le faire avec le PSE, sans investir autant dans le secteur social, c'est-à-dire l'éducation, la santé et surtout la planification familiale, cela risque de remettre en cause les actions entreprises par les autorités".

