Cameroun: Musique - LEKYD fait « briller » les mélomanes

D'après l'auteur, peu importe les difficultés et les souffrances... il faut garder espoir, restez endurant et persévérez dans l'effort. « Briller » c'est également un travail pointilleux réalisé dans le studio de Cokayne OTFT. Quant au clip, il met en présence en lumière une famille déchirée sous le regard impuissant de leur enfant.

Ayant longtemps observé la société et la jeunesse en particulier, LEKYD à travers des messages exhorte à restez travailleurs, endurant et perseverant.

