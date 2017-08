Au lendemain de la journée de lundi, marquée par des violences ayant fait une quinzaine de morts dans la capitale Kinshasa et à Matadi, l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo (ARPTC) a enjoint les opérateurs des télécommunications de restreindre le partage d'images sur les réseaux sociaux à l'échelle du pays.

A l'en croire, Amnesty International est inquiet du fait que cette décision a été prise « dans un contexte de crise politique qui s'aggrave et de risque élevé de violations des droits humains ». Et dans ce contexte, souligne le communiqué, « les réseaux sociaux sont plus importants comme outils de documentation ».

L'activiste dénonce une « mesure qui s'inscrit dans une série d'attaques contre la liberté d'expression en RDC, notamment la fermeture de plusieurs médias et le harcèlement infligé à des journalistes congolais et étrangers ».

