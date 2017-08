Ile Maurice: Rodrigues/Tourisme - Le Secrétaire-Général de l'OMT en mission à Rodrigues

communiqué de presse

Une importante délégation dirigée par le Secrétaire-Général de l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), le Dr Taleb Rifai, a effectué une visite la semaine dernière à Rodrigues. Cette visite s'insère dans le cadre de la célébration des 50 ans de la compagnie d'aviation nationale Air Mauritius.

La délégation était composée du Ministre du Tourisme de Maurice, M. Anil Gayan ; du Ministre du Tourisme, de l'Aviation Civile, du Ports et de la Marine des Seychelles, M. Maurice Lousteau-Lalanne ; du Vice-Président exécutif d'Air Mauritius, M. Donald Payen ; du Chief Executive Officer des Iles Vanilles de La Réunion, M. Pascal Viroleau ; de la Programme Manager (région Afrique), Mme Marie Elcia Grandcourt ; et du Vice-Président d'Etihad et conseiller auprès du Secrétaire-Général de l'OMT dans le domaine de l'aviation, M. Vijay Poonoosamy.

Après une séance de travail avec le Chef Commissaire, M. Serge Clair, et les officiers de son département, la délégation a eu une rencontre avec les principaux acteurs dans le secteur touristique. L'objectif était d'identifier le potentiel du secteur touristique dans le cadre d'une campagne de promotion régionale et de dégager des stratégies de promotion dans la région du sud-ouest de l'océan Indien.

Cette mission à Rodrigues est une initiative du ministère du Tourisme et Air Mauritius. 'Cette mission conjointe avec tous ces partenaires montre le sérieux de notre visite dans l'île. Notre but est d'identifier le potentiel du marché touristique de l'île Rodrigues et de voir quel type de tourisme il faut pour l'avenir pour assurer la pérennité du marché. C'est une mission d'investigation, de prospection et de stratégies. Nous avons eu des discussions fructueuses avec le Chef Commissaire sur la vision et la stratégie sur le développement du secteur touristique de Rodrigues', a déclaré Dr Taleb Rifai, Secrétaire Général de l'OMT.

Pour sa part, le Ministre du Tourisme, M. Anil Gayan, se réjouit de la présence du Secrétaire-Général de l'OMT à Rodrigues et a affirmé que le Dr Rifai compte envoyer une équipe de techniciens de l'OMT pour faire un audit du secteur touristique à Rodrigues.

Pour le Chef Commissaire, cette mission sera très bénéfique pour l'île. 'Le Dr Taleb Rifai, qui a une grande expérience touristique mondiale nous a partagé ses conseils qui nous aideront à développer le secteur touristique et le tourisme écologique. C'est une rencontre extraordinaire qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses, par exemple garder notre île naturelle, la protection de l'environnement et le tourisme chez l'habitant', soutient M. Serge Clair.

De son côté, le Ministre seychellois du Tourisme, est d'avis que l'industrie touristique de Rodrigues, Seychelles et les îles de la région, est appelée à se développer dans la bonne direction. 'Nous avons partagé nos expériences afin que l'industrie touristique se développe davantage. Nous voulons attirer les touristes sur la région. Pour cela, nous devons trouver une stratégie pour promouvoir cette région du sud-ouest de l'Océan Indien', a avancé M. Maurice Lousteau-Lalanne.