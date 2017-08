Ile Maurice: Efficacité énergétique - Remise de prix de deux concours lancés en février 2017

communiqué de presse

La remise de prix de deux concours sur l'efficacité énergétique lancés en février 2017 dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur l'efficacité énergétique se tiendra le jeudi 10 août 2017 au Cyber Tower 1 à Ebène.

L'initiative revient au ministère de l'Energie et des Services publics et l'Energy Efficiency Management Office (EEMO). Destinés aux élèves du secondaire, et au public, ils avaient pour objectifs d'évaluer les connaissances des participants sur l'efficacité énergétique, l'économie d'énergie et les énergies renouvelables.

Un trophée, un certificat et des prix seront remis aux gagnants des deux concours notamment le Report and Debate Competition, et l'Amateur Video Production Competition. Le concours de débat était destiné aux élèves des Lower et Upper VI alors que l'Amateur Video Production Competition était ouvert au public.

Des prix en espèces récompenseront les gagnants des deux catégories, comme suit : Rs 50 000 pour le 1er prix, Rs 30 000 pour le 2e prix, et Rs 15 000 pour le 3e prix. Les trois premiers gagnants recevront également des trophées et des certificats et les deux 'runner-ups' des trophées et des certificats.

Les deux concours

Le concours de débat pour les élèves du secondaire était axé sur le thème 'Energy efficient equipment has social, environmental and economic impacts. Discuss.'

Chaque équipe était composée de deux participants. Ces derniers ont déjà soumis des rapports sur le thème qui ont ensuite été évalués par un jury. Les cinq meilleurs rapports ont été identifiés et les équipes sélectionnées ont déjà présenté leurs rapports au jury.

En ce qui concerne l'Amateur Video Production Competition, les participants étaient appelés à produire un vidéo de trois à quatre minutes sur une mesure spécifique à prendre en vue de réduire la consommation d'énergie. Les vidéos ont été évalués par rapport à plusieurs critères dont la créativité, l'innovation, la clarté et l'impact du message et le langage.

Autres campagnes de sensibilisation par l'EEMO

Institué en décembre 2011, l'EEMO a pour mission d'assurer la promotion et la coordination des activités d'efficience énergétique qui sont pilotées et mises en œuvre de manière indépendante par les différentes parties concernées.

Dans ce contexte, plusieurs campagnes de sensibilisation sont organisées à travers le pays et à Rodrigues dans les écoles primaires et les centres communautaires et sociaux. Les groupes cibles sont les étudiants et la population dans son ensemble.

L'objectif est de sensibiliser la population sur la nécessité d'économiser l'énergie en vue de protéger l'environnement et de réduire les coûts sur l'électricité et la consommation du pétrole.