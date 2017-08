Ile Maurice: Rodrigues/Agriculture - Remise de bœufs pour un projet de ferme intégrée

Lors de la cérémonie officielle, le Commissaire de l'Agriculture, M. Richard Payendee, a fait ressortir que la commission encourage la pratique du Smart Agriculture qui est la meilleure façon de faire de l'élevage. 'C'est plus rentable pour un éleveur de garder les animaux dans un abri et lui donner sa nourriture au lieu que l'animal marche pour chercher de la nourriture, lui faisant perdre ainsi beaucoup d'énergies', a-t-il ajouté.

L'éleveur Jameson Bégué et quatre autres éleveurs ont jusqu'ici bénéficié de ce plan de soutien. Les bénéficiaires sont suivis par les officiers et le vétérinaire de la Commission de l'Agriculture afin de s'assurer que l'élevage est fait dans de bonnes conditions.

L'objectif de ce projet est la relance de l'élevage et la professionnalisation du secteur à travers la promotion du smart agriculture. Introduit par le gouvernement régional depuis 2015, l'Integerated Cattle Farm Scheme favorise la modernisation et la professionnalisation du secteur de l'élevage en encourageant la mise en place de de fermes intégrées par les éleveurs et la promotion du concept de 'cut and carry'.

